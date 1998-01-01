ООО «КиберСофт» работает на рынке с 1998 г. Наша деятельность включает предоставление таких услуг, как защита информации и персональных данных, разработка программного обеспечения в области защиты информации, шифрование конфиденциальных данных, аудит информационной безопасности и IT-консалтинг в области защиты информации.

Целью ООО «КиберСофт» является не просто соответствие каким-либо абстрактным ГОСТам и стандартам, не работа для «галочки», а настоящее надежное сотрудничество с нашими партнерами в области информационной безопасности. Для достижения этой цели наша компания разрабатывает и внедряет программные продукты собственного и стороннего производства, находящиеся на самом передовом уровне научно-технического развития.